ЗСУ вперше завдали удару ATACMS по території РФ – джерело

Сили оборони України вперше завдали удару по російській території балістичними ракетами ATACMS. Ціль успішно вражено. Про це розповіло поінформоване джерело в Силах оборони, пише Данило Крамаренко, РБК-Україна.

За його словами, вдарили по військовому об'єкту в районі міста Карачев у Брянській області.

"Справді, вперше використали ATACMS для удару по території РФ. Удар був завданий по об'єкту у Брянській області, він був успішно уражений" , - відзначило джерело.

Зазначимо, Карачев знаходиться недалеко від Брянська та в близько 130 км від кордону України.

Що відомо про удар біля Карачева

У ніч проти 19 листопада там був атакований 67-й арсенал Головного управління ракетно-артилерійського (ГРАУ) міноборони РФ. У соціальних мережах з'явились відео потужних пожеж.

Як повідомив голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, на арсеналі зберігалися артилерійські боєприпаси, включаючи північнокорейські снаряди. Крім того, там були кориговані авіабомби, зенітні ракети та боєприпаси до РСЗВ.

Цей склад не вперше потрапив під удар. Раніше його у жовтні атакували українські дрони. Тоді Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що такі удари створюють логістичні проблеми противнику та знижують наступальний потенціал.

Сьогодні Генштаб також повідомив про удар по складу у районі Карачева. Але не уточнив засіб ураження і у зведенні не було згадок про ATACMS. Після прильоту на арсеналі зафіксували 12 вторинних вибухів та детонацію в районі цілі.