ВСУ впервые нанесли удар ATACMS по территории РФ – источник

Силы обороны Украины впервые нанесли удар по российской территории баллистическими ракетами ATACMS. Цель успешно поражена. Об этом рассказал информированный источник в Силах обороны, пишет Данила Крамаренко, РБК-Украина.

По его словам, удар пришелся по военному объекту в районе города Карачев в Брянской области.

"Действительно, впервые использовали ATACMS для удара по территории РФ. Удар был нанесен по объекту в Брянской области, он был успешно поражен" , - отметил источник.

Отметим, Карачев находится недалеко от Брянска и в около 130 км от границы Украины.

Что известно об ударе возле Карачева

В ночь на 19 ноября там был атакован 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) минобороны РФ. В социальных сетях появились видео мощных пожаров.

Как сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, на арсенале хранились артиллерийские боеприпасы, включая северокорейские снаряды. Кроме того, там были корректируемые авиабомбы, зенитные ракеты и боеприпасы к РСЗО.

Этот склад не впервые попал под удар. До этого его в октябре атаковали украинские дроны. Тогда Генеральный штаб ВСУ сообщил, что такие удары создаю логистические проблемы противнику и снижает наступательный потенциал.

Сегодня Генштаб тоже сообщил об ударе по складу в районе Карачева. Но не уточнил средство поражение и в сводке не было упоминаний об ATACMS. После прилета на арсенале зафиксировали 12 вторичных взрывов и детонацию в районе цели.