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Зеленський заперечив можливе зниження мобілізаційного віку в Україні

Зеленський заперечив можливе зниження мобілізаційного віку в Україні
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський під час свого виступу у Верховній Раді 19 листопада заявив, що влада не готує зниження мобілізаційного віку, повідомляє Українська правда.

"Міністерство оборони і військове командування повинні представити нашому суспільству нову систему контрактів про службу в ЗСУ для громадян, які не досягли віку мобілізації, але хочуть проявити себе найкращим чином у захисті України. Ці контракти матимуть відчутну, дуже конкретну мотиваційну складову.
І не потрібно жодних спекуляцій: наша держава не готує зниження мобілізаційного віку. На основі нових контрактних підходів ми маємо поступово переходити до формування армії більшою мірою завдяки контрактам, а не тільки мобілізації", – сказав він.

Водночас президент поінформував, що доручив Міністерству оборони і військовому командуванню обрати та призначити військового омбудсмена. Зеленський наголосив, що всередині Сил оборони мають бути можливості для воїнів вирішувати проблеми, що виникають через порушення їх прав.

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