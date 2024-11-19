Зеленский отрицает возможное снижение мобилизационного возраста в Украине

Президент Владимир Зеленский во время своего выступления в Верховной Раде 19 ноября заявил, что власть не готовит снижение мобилизационного возраста, сообщает Украинская правда.

"Министерство обороны и военное командование должны представить нашему обществу новую систему контрактов о службе в ВСУ для граждан, которые не достигли возраста мобилизации, но хотят проявить себя наилучшим образом в защите Украины. Эти контракты будут иметь ощутимую, очень конкретную мотивационную составляющую.

И не нужно никаких спекуляций: наше государство не готовит снижение мобилизационного возраста. На основе новых контрактных подходов мы должны постепенно переходить к формированию армии в большей степени благодаря контрактам, а не только мобилизации" , – сказал Зеленский.

В то же время президент сообщил, что поручил Министерству обороны и военному командованию выбрать и назначить военного омбудсмена. Зеленский отметил, что внутри Сил обороны должны быть возможности для воинов решать проблемы, возникающие из-за нарушения их прав.