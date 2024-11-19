Україна домовилася з МВФ про виділення нового траншу кредиту

Україна та Міжнародний валютний фонд домовилися на експертному рівні про шостий перегляд Програми в межах Механізму розширеного фінансування EFF.﻿ Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначив Шмигаль, це дозволить Києву залучити до державного бюджету ще 1,1 млрд доларів.

"Очікуємо, що Виконавча рада МВФ ухвалить відповідне рішення найближчим часом" , - написав він.

За його даним, у Фонді відзначили прогрес України у виконанні структурних маяків та зобов’язань. А також підкреслили, що українська економіка продовжує демонструвати стійкість.