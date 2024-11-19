Украина договорилась с МВФ о выделении нового транша кредита

Украина и Международный валютный фонд договорились на экспертном уровне о шестом пересмотре Программы в рамках Механизма расширенного финансирования EFF.﻿ Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отметил Шмыгаль, это позволит Киеву привлечь в государственный бюджет еще 1,1 млрд долларов.

"Ожидаем, что Исполнительный совет МВФ примет соответствующее решение в ближайшее время" , - написал он.

По его данным, в Фонде отметили прогресс Украины в выполнении структурных маяков и обязательств. Также подчеркнули, что украинская экономика продолжает демонстрировать устойчивость.