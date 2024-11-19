Украина договорилась с МВФ о выделении нового транша кредита
Украина и Международный валютный фонд договорились на экспертном уровне о шестом пересмотре Программы в рамках Механизма расширенного финансирования EFF. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Как отметил Шмыгаль, это позволит Киеву привлечь в государственный бюджет еще 1,1 млрд долларов.
"Ожидаем, что Исполнительный совет МВФ примет соответствующее решение в ближайшее время", - написал он.
По его данным, в Фонде отметили прогресс Украины в выполнении структурных маяков и обязательств. Также подчеркнули, что украинская экономика продолжает демонстрировать устойчивость.