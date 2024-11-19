Лідери G20 підтримують справедливий мир в Україні за принципами Статуту ООН

Лідери 20 найбільших економік світу (G20) заявили про підтримку усіх конструктивних ініціатив, спрямованих на встановлення в Україні всеосяжного, справедливого і тривалого миру на основі Статуту ООН. Про це йдеться у декларації, ухваленій за результатами саміту G20 в Ріо-де-Жанейро 18-19 листопада, повідомляє Укрінформ.

"Конкретно щодо війни в Україні, нагадуючи про наші дискусії в Нью-Делі, ми наголошуємо на людських стражданнях та негативному додатковому впливі війни на глобальну продовольчу та енергетичну безпеку, ланцюги постачання, макрофінансову стабільність, інфляцію та економічне зростання.

Ми вітаємо всі відповідні та конструктивні ініціативи, спрямовані на підтримку всеосяжного, справедливого і тривалого миру, що відповідає всім цілям і принципам Статуту ООН щодо сприяння мирним, дружнім і добросусідським відносинам між народами" , - йдеться у документі.

Також лідери G20 підтвердили "свою прихильність досягненню мети створення світу, вільного від ядерної зброї, і більш безпечного місця для всіх".