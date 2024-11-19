Лидеры G20 поддерживают справедливый мир в Украине по принципам Устава ООН

Лидеры 20 крупнейших экономик мира (G20) заявили о поддержке всех конструктивных инициатив, направленных на установление в Украине всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира на основе Устава ООН. Об этом говорится в декларации, принятой по результатам саммита G20 в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября, сообщает Укринформ.

"Конкретно относительно войны в Украине, напоминая о наших дискуссиях в Нью-Дели, мы подчеркиваем человеческие страдания и негативное дополнительное влияние войны на глобальную продовольственную и энергетическую безопасность, цепи поставок, макрофинансовую стабильность, инфляцию и экономический рост.

Мы приветствуем все соответствующие и конструктивные инициативы, направленные на поддержку всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира, отвечающего всем целям и принципам Устава ООН по содействию мирным, дружеским и добрососедским отношениям между народами" , - говорится в документе.

Также лидеры G20 подтвердили "свою приверженность достижению цели сотворения мира, свободного от ядерного оружия, и более безопасного места для всех".