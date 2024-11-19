В армії РФ колосальні втрати, однак росіяни ще створюють нові підрозділи – NYT

Реальні дані про своїх убитих та поранених у війні проти України російські окупанти приховують, проте дослідники та журналісти знайшли інноваційні способи підрахунку, і мова про «колосальні втрати», повідомляє Новое время.

Про це пише The New York Times, аналізуючи, наскільки російська армія наразі виснажена.

Як зазначає видання, незалежні російські журналісти ведуть підрахунок загиблих і поранених, ґрунтуючись на даних з різних джерел. Таких як, некрологи, кладовища, бази даних нотаріусів і допомоги по інвалідності. І ці дані дають підставу вважати, що Росія у війні проти України втратила більше солдатів, ніж будь-яка промислово розвинена країна у збройному конфлікті з часів Другої світової.

Ще один інструмент, база даних державних нотаріусів РФ, в якій містяться всі справи про успадкування, відкриті родичами загиблих солдатів, дозволив журналістам оцінити загальну кількість загиблих російських військових майже в 150 000 осіб на кінець жовтня.

Водночас військова розвідка України і багатьох країн НАТО дають свої оцінки втрат РФ, пише NYT.

«Усі вони стверджують, що станом на жовтень Росія втратила від 600 000 до 700 000 солдатів убитими і пораненими» , — пише автор публікації .

У NYT також акцентували, що втрати — це тільки один бік медалі у війні на виснаження, ще однією важливою змінною є формування нових військ.

У червні Міноборони країни-агресорки нарахували 33 мільйони осіб, які підлягають військовій службі. Згідно з аналізом даних російського бюджету, проведеним експертом з РФ у Німецькому інституті міжнародних відносин і безпеки Янісом Клюге, «у першій половині цього року до складу російських військ щодня вступало близько 900 осіб».

Кремль також шукає нових вояк за межами РФ, залучаючи добровольців із десятків країн, що розвиваються, і солдатів із Північної Кореї. Такий темп набору, акцентують у NYT, дозволив РФ не тільки компенсувати втрати, а й створити нові підрозділи. Так, у листопаді Пентагон заявив, що Кремль зібрав об'єднані сили з 50 тисяч російських і північнокорейських військовослужбовців для витіснення ЗСУ з Курської області РФ.