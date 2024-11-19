У армии РФ колоссальные потери, но россияне еще создают новые подразделения - NYT

Реальные данные о своих убитых и раненых в войне против Украины российские оккупанты скрывают, однако исследователи и журналисты нашли инновационные способы подсчета, и речь о «колоссальных потерях», сообщает Новое время.

Об этом пишет The New York Times, анализируя, насколько российская армия на данный момент истощена.

Как отмечает издание, независимые российские журналисты ведут подсчет погибших и раненых, основываясь на данных из различных источников. Таких, как, некрологи, кладбища, базы данных нотариусов и пособия по инвалидности. И эти данные дают основание полагать, что Россия в войне против Украины потеряла больше солдат, чем любая промышленно развитая страна в вооруженном конфликте со времен Второй мировой.

В результате была создана наиболее полная база данных о подтвержденных потерях оккупационной армии: 78 000 солдат к ноябрю, не включая украинских сепаратистов и иностранцев, воюющих на стороне РФ.

Еще один инструмент, база данных государственных нотариусов РФ, в которой содержатся все дела о наследовании, открытые родственниками погибших солдат, позволил журналистам оценить общее число погибших российских военных почти в 150 000 человек на конец октября.

В то же время военная разведка Украины и многих стран НАТО дают свои оценки потерь РФ, пишет NYT.

«Все они утверждают, что по состоянию на октябрь Россия потеряла от 600 000 до 700 000 солдат убитыми и ранеными» , — пишет автор публикации.

В NYT также акцентировали, что потери — это только одна сторона медали в войне на истощение, еще одной важной переменной является формирование новых войск.

В июне Минобороны страны-агрессора насчитали 33 миллиона человек, подлежащих военной службе. Согласно анализу данных российского бюджета, проведенному экспертом по РФ в Немецком институте международных отношений и безопасности Янисом Клюге, «в первой половине этого года в состав российских войск ежедневно вступало около 900 человек».

Кремль также ищет новых вояк за пределами РФ, привлекая добровольцев из десятков развивающихся стран и солдат из Северной Кореи. Такой темп набора, акцентируют в NYT, позволил РФ не только восполнить потери, но и создать новые подразделения. Так, в ноябре Пентагон заявил, что Кремль собрал объединенные силы из 50 тысяч российских и северокорейских военнослужащих для вытеснения ВСУ из Курской области РФ.