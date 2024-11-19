ЄБРР передає Києву €50 млн кредиту на муніципальні послуги

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає Києву кредит у розмірі 50 млн євро. Про це йдеться на сайті ЄБРР, повідомляє Лівий берег.

Кредит допоможе забезпечити надання критично важливих муніципальних послуг (зокрема, ліквідність для КП «Київтеплоенерго») і пом’якшити вплив війни, зауважили в банку.

«Надана ЄС гарантія від першої втрати покриє 25% суми кредиту та є надзвичайно важливою для цієї транзакції, що допоможе місту та його ключовим комунальним підприємствам негайно задовольнити критичні потреби в ліквідності та забезпечити безперервне надання найважливіших громадських послуг. Кредит ЄБРР супроводжується грантом від Сполучених Штатів Америки на суму €5 млн» , - йдеться у повідомленні.

У ЄБРР зауважили, що екстрене фінансування для «Київтеплоенерго», яке виробляє значний обсяг електроенергії для міста та країни в цілому, допоможе відремонтувати пошкоджену інфраструктуру міста.

Починаючи від лютого 2022 року ЄБРР надав понад €5,2 млрд для України, зокрема, до €1,4 млрд цього року.

Торік Рада керуючих ЄБРР ухвалила збільшення капіталу на €4 млрд для підтримки обсягу інвестицій під час війни та на етапі повоєнного відновлення.