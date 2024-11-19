ЕБРР передает Киеву €50 млн кредита на муниципальные услуги
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет Киеву кредит в размере 50 млн евро. Об этом говорится на сайте ЕБРР, сообщает Левый берег.
Кредит поможет обеспечить предоставление критически важных муниципальных услуг (в частности, ликвидность для КП «Киевтеплоэнерго») и смягчить влияние войны, отметили в банке.
«Предоставленная ЕС гарантия от первой потери покроет 25% суммы кредита и является чрезвычайно важной для этой транзакции, что поможет городу и его ключевым коммунальным предприятиям немедленно удовлетворить критические потребности в ликвидности и обеспечить непрерывное предоставление важнейших общественных услуг. Кредит ЕБРР сопровождается грантом от Соединенных Штатов Америки на сумму €5 млн», - говорится в сообщении.
В ЕБРР отметили, что экстренное финансирование для «Киевтеплоэнерго», производящее значительный объем электроэнергии для города и страны в целом, поможет отремонтировать поврежденную инфраструктуру города.
Начиная с февраля 2022 года, ЕБРР выделил более €5,2 млрд для Украины, в частности, до €1,4 млрд в этом году.
В прошлом году Совет управляющих ЕБРР принял увеличение капитала на €4 млрд для поддержки объема инвестиций во время войны и на этапе послевоенного восстановления.