ЕБРР передает Киеву €50 млн кредита на муниципальные услуги

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет Киеву кредит в размере 50 млн евро. Об этом говорится на сайте ЕБРР, сообщает Левый берег.

Кредит поможет обеспечить предоставление критически важных муниципальных услуг (в частности, ликвидность для КП «Киевтеплоэнерго») и смягчить влияние войны, отметили в банке.

«Предоставленная ЕС гарантия от первой потери покроет 25% суммы кредита и является чрезвычайно важной для этой транзакции, что поможет городу и его ключевым коммунальным предприятиям немедленно удовлетворить критические потребности в ликвидности и обеспечить непрерывное предоставление важнейших общественных услуг. Кредит ЕБРР сопровождается грантом от Соединенных Штатов Америки на сумму €5 млн» ﻿, - говорится в сообщении.

В ЕБРР отметили, что экстренное финансирование для «Киевтеплоэнерго», производящее значительный объем электроэнергии для города и страны в целом, поможет отремонтировать поврежденную инфраструктуру города.

Начиная с февраля 2022 года, ЕБРР выделил более €5,2 млрд для Украины, в частности, до €1,4 млрд в этом году.

В прошлом году Совет управляющих ЕБРР принял увеличение капитала на €4 млрд для поддержки объема инвестиций во время войны и на этапе послевоенного восстановления.