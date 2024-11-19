Данія виділяє 130 млн євро на розвиток української оборонки
Українська оборонна промисловість отримає 130 млн євро від Данії. Про це заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє УНН.
"Нова данська пожертва у розмірі понад 130 млн євро безпосередньо в українську оборонну промисловість. Може здатися трохи дивним, що ми стоїмо тут і вихваляємо наші інвестиції, тому дозвольте мені чітко заявити, що ми можемо мати мир в Європі лише тоді, коли ми зможемо захистити себе", - заявила Фредеріксен.
За її словами, український досвід є дуже важливим, і решта європейських країн має навчатися на досвіді України.
"Є багато чого, чому решта Європи може навчитися у вас, і для мене важливо, щоб наша власна промисловість не тільки в Данії, але й у всіх сусідніх країнах могла приїхати в Україну, вчитися на вашому досвіді і вашій здатності розширювати і розвивати ваші виробничі лінії", - заявила Фредеріксен.