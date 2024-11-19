Данія виділяє 130 млн євро на розвиток української оборонки

Українська оборонна промисловість отримає 130 млн євро від Данії. Про це заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє УНН.

"Нова данська пожертва у розмірі понад 130 млн євро безпосередньо в українську оборонну промисловість. Може здатися трохи дивним, що ми стоїмо тут і вихваляємо наші інвестиції, тому дозвольте мені чітко заявити, що ми можемо мати мир в Європі лише тоді, коли ми зможемо захистити себе" , - заявила Фредеріксен.

За її словами, український досвід є дуже важливим, і решта європейських країн має навчатися на досвіді України.