Дания выделяет 130 млн евро на развитие украинской оборонки
Украинская оборонная промышленность получит 130 млн евро от Дании. Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает УНН.
"Новое датское пожертвование в размере более 130 млн евро непосредственно в украинскую оборонную промышленность. Может показаться немного странным, что мы стоим здесь и восхваляем наши инвестиции, поэтому позвольте мне четко заявить, что мы можем иметь мир в Европе только тогда, когда мы сможем защитить себя", - заявила Фредериксен.
По ее словам, украинский опыт очень важен, и остальные европейские страны должны учиться на опыте Украины.
"Есть многое, чему остальная Европа может научиться у вас, и для меня важно, чтобы наша собственная промышленность не только в Дании, но и во всех соседних странах могла приехать в Украину, учиться на вашем опыте и вашей способности расширять и развивать ваши производственные линии", - заявила Фредериксен.