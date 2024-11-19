Дания выделяет 130 млн евро на развитие украинской оборонки

Украинская оборонная промышленность получит 130 млн евро от Дании. Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает УНН.

"Новое датское пожертвование в размере более 130 млн евро непосредственно в украинскую оборонную промышленность. Может показаться немного странным, что мы стоим здесь и восхваляем наши инвестиции, поэтому позвольте мне четко заявить, что мы можем иметь мир в Европе только тогда, когда мы сможем защитить себя" , - заявила Фредериксен.

По ее словам, украинский опыт очень важен, и остальные европейские страны должны учиться на опыте Украины.