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Франція має обмежену кількість ракет SCALP для України - Le Monde

Франція має обмежену кількість ракет SCALP для України - Le Monde
Фото: wikimedia.org

У Франції є обмежена кількість далекобійних ракет SCALP, які вона могла б надати Україні﻿. Про це пише Le Monde із посиланням на неназване джерело видання, повідомляє Ділова столиця.

За словами співрозмовника Le Monde, зараз Франція обговорює з Британією подальші поставки SCALP/Storm Shadow. Зазначається, що у Лондона в розпорядженні таких ракет більше, ніж у Парижа.

У січні цього року Франція заявила, що передасть Україні 40 далекобійних ракет, з яких близько 10 вже було поставлено.

Раніше французька газета Le Figaro повідомила, що Велика Британія і Франція дозволили Україні завдавати удари вглиб території Росії ракетами SCALP/Storm Shadow. Пізніше згадки про це рішення прибрали з матеріалів сайту.

Як повідомлялося, напередодні стало відомо, що чинний президент США Джо Байден дав дозвіл Силам оборони України на удари далекобійними тактичними ракетними системами (ATACMS) по території Росії.

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