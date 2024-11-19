У Кишиневі біля торгового центру знайшли безпілотник

У Молдові на півночі Кишинева у вівторок, 19 листопада, знайшли безпілотник. Про це заявили у Національній поліції країни, повідомляє Новое время.

Як зазначили у поліції, безпілотник виявили поблизу торговельного центру Port Mall та спорткомплексу Arena Chisinau у столиці Молдови.

Чоловік, який виявив літальний об'єкт, викликав правоохоронців, які виїхали й обстежили місце.

Видання NewsMaker опублікувало фото ймовірного безпілотника й повідомило, що правоохоронці перевезли його у безпечне місце для подальшого розслідування.

17 листопада міністр закордонних справ країни Михаїл Попсой повідомив, що під час російської атаки на Україну, дрони та ракети з РФ залетіли на територію Молдови.

Раніше повідомлялося, що після масованої російської атаки у ніч на 10 листопада на території Молдови знайшли два російських безпілотники.