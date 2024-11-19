В Кишиневе возле торгового центра нашли беспилотник

В Молдове на севере Кишинева во вторник, 19 ноября, нашли беспилотник. Об этом заявили в Национальной полиции страны, сообщает Новое время.

Как отметили в полиции, беспилотник обнаружили вблизи торгового центра Port Mall и спорткомплекса Arena Chisinau в столице Молдовы.

Мужчина, который обнаружил летательный объект, вызвал правоохранителей, которые выехали и обследовали место.

Издание NewsMaker опубликовало фото предполагаемого беспилотника и сообщило, что правоохранители перевезли его в безопасное место для дальнейшего расследования.

17 ноября министр иностранных дел страны Михаил Попсой сообщил, что во время российской атаки на Украину, дроны и ракеты из РФ залетели на территорию Молдовы.

Ранее сообщалось, что после массированной российской атаки в ночь на 10 ноября на территории Молдовы нашли два российских беспилотника.