Речник Путіна заявив, що війна проти України "триватиме ще трохи"

Речник російського лідера Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив 19 листопада, в 1000-й день повномасштабного вторгнення РФ В Україну, що так звана «спеціальна воєнна операція» потребує більше часу, оскільки розпочиналася проти київського режиму, а триває у вигляді конфлікту за участю НАТО, повідомляє Радіо Свобода.

«Коли все це почалося, це почалося проти київського режиму. І зараз це триває як війна між Росією та НАТО. Ось чому це зайняло трохи більше часу і триватиме ще трохи» , – сказав він в ефірі індійського інформаційного агентства ANI (так цитату передають офіційні російські агентства, пошук на сайті ANI цю заяву не знаходить).

Пєсков додав, що «це (війна проти України – ред.) закінчиться, як тільки ми досягнемо наших цілей».

Офіційно задекларованими цілями війни в лютому 2022 року президент РФ Володимир Путін називав «демілітаризацію» та «денацифікацію» України, «захист людей на Донбасі від геноциду», який нібито там здійснювала влада України. Тоді російський лідер наголошував, що окупація українських територій не входить до планів Москви.

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