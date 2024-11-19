Спикер Путина заявил, что война против Украины "продолжится еще немного"

Представитель российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков заявил 19 ноября, в 1000-й день полномасштабного вторжения РФ В Украину, так называемая «специальная военная операция», требует больше времени, поскольку начиналась против киевского режима, а продолжается в виде конфликта с участием НАТО, сообщает Радио Свобода.

«Когда все это началось, это началось против киевского режима. И сейчас это идет как война между Россией и НАТО. Вот почему это заняло немного больше времени и продлится еще немного» , – сказал он в эфире индийского информационного агентства ANI (так цитату передают официальные российские агентства, поиск на сайте ANI это заявление не находит).

Песков добавил, что «это (война против Украины – ред.) закончится, как только мы достигнем наших целей».

Официально задекларированными целями войны в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин называл «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, «защиту людей на Донбассе от геноцида», которую якобы осуществляли власти Украины. Тогда российский лидер отмечал, что оккупация украинских территорий не входит в планы Москвы.

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