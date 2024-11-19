Після ядерних заяв Путіна Німеччині слід підтримати рішення про далекобійність - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що після заяв Путіна про оновлення ядерної стратегії, час і Німеччині підтримати рішення партнерів про далекобійність. ﻿, повідомляє Укрінформ.

Про це глава Української держави сказав під час спільної пресконференції із прем'єркою Данії Метте Фредрікссен.

«Що стосується далекобійності, ми працюємо над тим, щоб усі країни підтримали далекобійність. Я думаю, що після заяв (Путіна – ред.) про ядерну зброю вже час і Німеччині підтримати відповідні рішення» , - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що «дуже важливо до цих рішень додати кількість можливостей, якими ми можемо зменшити військовий потенціал РФ де б він не перебував».

«Що стосується далекобійності, ми працюємо над тим, щоб усі країни підтримали далекобійність. Я думаю, що після заяв (Путіна – ред.) про ядерну зброю вже час і Німеччині підтримати відповідні рішення» , - заявив Президент.

Він наголосив, що «дуже важливо до цих рішень додати кількість можливостей, якими ми можемо зменшити військовий потенціал РФ, де б він не знаходився».

Зеленський зазначив, що стратегія України сьогодні - це бути сильними, бо Путін не бажає миру, він бажає війни так довго, як це можливо.

«Тисяча днів. Здається, цього достатньо, щоб зрозуміти, що Путін не хоче жодного миру. Навіть сьогодні вони вбили наших цивільних. Також цього дня вони презентували нову стратегію щодо ядерної зброї. Чому вони не презентували мирну стратегію? Ви чули про таке? Ні, звісно! Їхня стратегія – про використання ядерної зброї. Путін хоче показати світу, що він хоче знищити Україну, і не тільки її, а й інші країни також. Я не хочу повторювати дуже прості речі, але Путін хоче війни так довго, як тільки можливо. Чим довше триватиме війна, тим довше він залишатиметься у Кремлі. Це його мета – знищити всіх нас, наші принципи, цінності» , - підкреслив Зеленський.

Він нагадав, що у вівторок у Бразилії відбувається засідання «Групи двадцяти», де також не ухвалено жодних вагомих мирних ініціатив.