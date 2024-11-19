После ядерных заявлений Путина Германии следует поддержать решение о дальнобойности - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что после заявлений Путина об обновлении ядерной стратегии, время и Германии поддержать решение партнеров о дальнобойности. ﻿, сообщает Укринформ.

Об этом глава Украинского государства сказал во время совместной пресс-конференции с премьером Дании Мэтте Фредриксен.

«Что касается дальнобойности, мы работаем над тем, чтобы все страны поддержали дальнобойность. Я думаю, что после заявлений (Путина – ред.) о ядерном оружии уже пора и Германии поддержать соответствующие решения» , - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что «очень важно к этим решениям добавить количество возможностей, которыми мы можем уменьшить военный потенциал РФ где бы он ни находился».

«Что касается дальнобойности, мы работаем над тем, чтобы все страны поддержали дальнобойность. Я думаю, что после заявлений (Путина – ред.) о ядерном оружии уже пора и Германии поддержать соответствующие решения» , - заявил президент.

Он подчеркнул, что «очень важно к этим решениям добавить количество возможностей, которыми мы можем уменьшить военный потенциал РФ, где бы он ни находился».

Зеленский отметил, что стратегия Украины сегодня – это быть сильными, потому что Путин не желает мира, он желает войны так долго, как это возможно.

«Тысяча дней. Похоже, этого достаточно, чтобы понять, что Путин не хочет ни одного мира. Даже сегодня они убили наших гражданских. Также в этот день они представили новую стратегию по ядерному оружию. Почему они не представили мирную стратегию? Вы слышали об этом? Нет, конечно! Их стратегия – об использовании ядерного оружия. Путин хочет показать миру, что он хочет уничтожить Украину, и не только ее, но и другие страны тоже. Я не хочу повторять очень простые вещи, но Путин хочет войны так долго, как только возможно. Чем дольше будет продолжаться война, тем дольше он будет оставаться в Кремле. Это его цель – уничтожить всех нас, наши принципы, ценности» , - подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что во вторник в Бразилии проходит заседание «Группы двадцати», где также не приняты никакие весомые мирные инициативы.