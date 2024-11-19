В уряді розповіли, на що витратять $660 млн від Світового банку
Кабінет міністрів підтримав залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку на 662 мільйони доларів для фінансування програм соціального захисту. Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, повідомляє Економічна правда.
"Визнано за доцільне залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку як додаткового фінансування для реалізації проекту "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності (INSPIRE)" у розмірі 662 млн доларів США", - повідомив Мельничук.
Він також зазначив, кошти спрямують на:
- соціальний захист дітей та сімʼї;
- надання пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;
- соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;
- виплату довічних державних стипендій;
- соціальний захист осіб з інвалідністю.
Нагадаємо, Світовий банк оголосив про новий пакет підтримки для України на суму 750 млн доларів.