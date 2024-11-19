В правительстве рассказали, на что потратят $660 млн от Всемирного банка
Кабинет министров поддержал привлечение займа от Международного банка реконструкции и развития на 662 миллиона долларов для финансирования программ социальной защиты. Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщает Экономическая правда.
"Признано целесообразным привлечение займа от Международного банка реконструкции и развития в качестве дополнительного финансирования для реализации проекта "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности (INSPIRE)" в размере 662 млн долларов США", - сообщил Мельничук.
Он также отметил, средства направят на:
- социальную защиту детей и семьи;
- предоставление льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа;
- социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства;
- выплату пожизненных государственных стипендий;
- социальную защиту лиц с инвалидностью.