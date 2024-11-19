У Байдена вважають, що Україна має посилити мобілізацію

У Білому домі заявили, що нинішні проблеми України на полі бою пов’язані не з дефіцитом озброєння, а з нестачею солдатів.﻿ ﻿﻿Про це в інтерв'ю PBS News сказав радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, повідомляє Новое время.

«Ми вважаємо, що жодна система озброєнь не має вирішального значення в цій битві. Йдеться про людські ресурси, і, на нашу думку, Україна повинна зробити більше, щоб зміцнити свої позиції з погляду кількості сил, які вона має на лінії фронту. Йдеться про боєприпаси й про всі інші речі, які складають національну силу країни, її моральний дух, згуртованість, промислову базу» , — заявив Салліван.

Так Салліван відповів на запитання журналіста, який заявив, що США наважувалися давати новий тип озброєння (танки, літаки, ракети) лише у відповідь на ескалацію з боку Росії. Також він запитав, чи не було б більшого ефекту, якби Україна отримала цю зброю раніше.

Як заявив Салліван, США надали Україні багато техніки з тієї, про яку раніше говорили, що її постачання неможливе. Проте він вважає, що справа не в цьому, а в тому, що Україна опинилася у складнішому становищі на полі бою.

«Україна опинилася в складнішому становищі на полі бою, що свідчить про те, що немає прямої лінії між цими системами озброєнь і тим, що буде полі бою. Де найпряміший зв’язок між українськими досягненнями й внесками? Це пролягає через мобілізацію і людські ресурси» , — вважають у Білому домі.

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров заявляв, що відомство планує запровадити нові підходи щодо мобілізації та відмовлятися від примусового залучення українців до війська.Умєров також зазначив, що влада працюватиме й з українцями, які знаходяться за кордоном, аби «у них теж був вибір піти у військо».