У Байдена считают, что Украина должна усилить мобилизацию

В Белом доме заявили, что нынешние проблемы Украины на поле боя связаны не с дефицитом вооружения, а с нехваткой солдат. Об этом в интервью PBS News сказал советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает Новое время.

«Мы считаем, что ни одна система вооружений не имеет решающего значения в этой битве. Речь идет о человеческих ресурсах, и, по нашему мнению, Украина должна сделать больше, чтобы укрепить свои позиции с точки зрения количества сил, которые она имеет на линии фронта. Речь идет о боеприпасах и обо всех других вещах, которые составляют национальную силу страны, ее моральный дух, сплоченность, промышленную базу» , — заявил Салливан.

В частности, так Салливан ответил на вопрос журналиста, который заявил, что США решались давать новый тип техники (танки, самолеты, ракеты) только в ответ на эскалацию со стороны России. Также он спросил, не было бы большего эффекта, если бы Украина получила это оружие раньше.

Как также заявил Салливан, США предоставили Украине много техники из той, о чем раньше говорили, что такого не будет. Однако он считает, что дело не в этом, а в том, что Украина оказалась в более сложном положении на поле боя.

«Украина оказалась в более сложном положении на поле боя, что свидетельствует о том, что нет прямой линии между этими системами вооружений и тем, что будет поле боя. Где самая прямая связь между украинскими достижениями и вкладами? Это пролегает через мобилизацию и человеческие ресурсы» , — считают в Белом доме.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что ведомство планирует вводить новые подходы к мобилизации и отказываться от принудительного привлечения украинцев в армию.

Умеров также отметил, что власть будет работать и с украинцами, которые находятся за рубежом, чтобы «у них тоже был выбор пойти в армию».