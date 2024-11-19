Десятки чеських компаній обходять санкції проти РФ, торгуючи через треті країни - ЗМІ

Чеські державні органи перевіряють десятки компаній за підозрою в обході санкцій проти Росії. Про це поінформували журналісти ČT24, повідомляє Новое время.

Згідно з аналізом Національного банку Чехії, проведеним у червні цього року, продукція, важлива для військової та економічної сфер, все ще постачається до Росії з Чехії. При цьому, як зазначають чеські тележурналісти, санкції спрямовані, насамперед, на нарощування виробництва озброєнь.

Санкції обмежують зовнішню торгівлю, через яку Росія може отримувати кошти для закупівлі озброєнь та технологій. Однак компанії обходять ці обмеження, торгуючи через треті країни.﻿

Як повідомляє ČT24, одна з таких компаній — Ferrit, яка постачає своє гірничодобувне обладнання в Росію через Туреччину і Казахстан. Проте товари переміщуються у зворотньому напрямку, що дозволяє чеським компаніям поповнювати російський військовий бюджет.

Раніше агенство Bloomberg написало, що ЄС готує новий, 15-й пакет санкцій проти Росії, спрямований на «тіньовий флот» танкерів, які Москва використовує для постачання нафти на міжнародний ринок.