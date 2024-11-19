Десятки чешских компаний обходят санкции против РФ, торгуя через третьи страны - СМИ

Чешские государственные органы проверяют десятки компаний по подозрению в обходе санкций против России. Об этом информировали журналисты ČT24, сообщает Новое время.

Согласно анализу Национального банка Чехии, проведенному в июне этого года, продукция, важная для военной и экономической сфер, все еще поставляется в Россию из Чехии. При этом, как отмечают чешские тележурналисты, санкции направлены, прежде всего, на наращивание производства вооружений.

Санкции ограничивают внешнюю торговлю, через которую Россия может получать средства для закупки вооружений и технологий. Однако компании обходят эти ограничения, торгуя через третьи страны.﻿

Как сообщает ČT24, одна из таких компаний — Ferrit, которая поставляет свое горнодобывающее оборудование в Россию через Турцию и Казахстан. Однако товары перемещаются в обратном направлении, что позволяет чешским компаниям пополнять российский военный бюджет.

Ранее агенство Bloomberg написало, что ЕС готовит новый, 15-й пакет санкций против России, направленный на «теневой флот» танкеров, которые Москва использует для поставки нефти на международный рынок.