США не бачать необхідності змінювати ядерну доктрину у відповідь на дії РФ - Bloomberg

США не вважають за необхідне змінювати свою ядерну стратегію у відповідь на рішення Росії знизити поріг для застосування ядерної зброї. Про це пише Bloomberg, посилаючись на представника Ради національної безпеки Білого дому, повідомляє Новое время.

За його словами, Москва протягом кількох тижнів сигналізувала про зміни у своїй ядерній доктрині, і адміністрація чинного президента США Джо Байдена не була здивована цим рішенням.

«США не бачать необхідності коригувати свою власну ядерну позицію або доктрину у відповідь. Крок Москви становить ще одну безвідповідальну риторику з боку Росії, яку ми спостерігали протягом останніх двох років» , — заявив чиновник.



