США не видят необходимости менять ядерную доктрину в ответ на действия РФ - Bloomberg

США не считают необходимым менять свою ядерную стратегию в ответ на решение России снизить порог для применения ядерного оружия. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на представителя Совета национальной безопасности Белого дома, сообщает Новое время.

По его словам, Москва в течение нескольких недель сигнализировала об изменениях в своей ядерной доктрине, и администрация действующего президента США Джо Байдена не была удивлена этим решением.