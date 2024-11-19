США не видят необходимости менять ядерную доктрину в ответ на действия РФ - Bloomberg
США не считают необходимым менять свою ядерную стратегию в ответ на решение России снизить порог для применения ядерного оружия. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на представителя Совета национальной безопасности Белого дома, сообщает Новое время.
По его словам, Москва в течение нескольких недель сигнализировала об изменениях в своей ядерной доктрине, и администрация действующего президента США Джо Байдена не была удивлена этим решением.
«США не видят необходимости корректировать свою собственную ядерную позицию или ответную доктрину. Шаг Москвы составляет еще одну безответственную риторику со стороны России, которую мы наблюдали в течение последних двух лет», — заявил чиновник.