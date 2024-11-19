Ізраїль продовжує знаходити на базах Хезболли сучасну російську зброю - WSJ

Ізраїльські війська, просуваючись у південному Лівані, виявляють значні запаси російської зброї. Це підтверджує підозри Ізраїлю про те, що терористична угруповання Хезболла зміцнює свою боєздатність завдяки сучасному озброєнню виробництва РФ. Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на сирійських силовиків та арабського чиновника, повідомляє Новое время.

За їхніми словами, сучасне озброєння, зокрема протитанкові ракети Корнет, вироблені у 2020 році, останніми роками було відправлено до Південного Лівану з російських складів у Сирії. Росія вже тривалий час постачає зброю сирійській армії й контролює власні склади на території країни, пише WSJ.

Журналісти зазначають, що раніше російська зброя, якою володіла Хезболла, була менш сучасною, а деякі зразки походили ще з радянських часів.

Натомість нинішні знахідки Ізраїлю вказують на новіші та більш досконалі види озброєння, яких виявилося більше, ніж очікували військові аналітики. Зазначається, що ця зброя значно підвищила бойові можливості Хезболли, дозволяючи їй ефективніше давати відсіч навіть після знищення її керівництва внаслідок ізраїльських авіаударів.

Серед захопленої зброї, крім російських ракетних комплексів Корнет, виявили й інші типи: Метис, Конкурс, Фагот і Малютка.

За словами ізраїльського майора, близько 60−70% озброєння, яке було знайдено в перші дні наступу, російського виробництва.

У жовтні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ізраїльські військові під час обшуків на базах бойовиків Хезболли на півдні Лівану виявили сучасну російську зброю.