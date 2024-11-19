Израиль продолжает находить на базах Хезболлы современное российское оружие - WSJ

Израильские войска, продвигаясь в южном Ливане, обнаруживают значительные запасы российского оружия. Это подтверждает подозрения Израиля о том, что террористическая группировка Хезболла укрепляет свою боеспособность благодаря современному вооружению производства РФ.﻿ Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на сирийских силовиков и арабского чиновника, сообщает Новое время.

По их словам, современное вооружение, в частности противотанковые ракеты Корнет, произведенные в 2020 году, в последние годы было отправлено в Южный Ливан с российских складов в Сирии. Россия уже длительное время поставляет оружие сирийской армии и контролирует собственные склады на территории страны, пишет WSJ.

Журналисты отмечают, что ранее российское оружие, которым владела Хезболла, было менее современным, а некоторые образцы происходили еще с советских времен.

Зато нынешние находки Израиля указывают на более новые и более совершенные виды вооружения, которых оказалось больше, чем ожидали военные аналитики. Отмечается, что это оружие значительно повысило боевые возможности Хезболлы, позволяя ей эффективнее давать отпор даже после уничтожения ее руководства в результате израильских авиаударов.

Среди захваченного оружия, кроме российских ракетных комплексов Корнет, обнаружили и другие типы: Метис, Конкурс, Фагот и Малютка.

По словам израильского майора, около 60−70% вооружения, которое было найдено в первые дни наступления, российского производства.

В октябре премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные во время обысков на базах боевиков Хезболлы на юге Ливана обнаружили современное российское оружие.