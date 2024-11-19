Перед пошкодженням кабелів у Балтійському морі було зафіксовано китайське судно - ЗМІ

Перед пошкодженням двох підводних кабелів у Балтійському морі поблизу них пропливало судно Yi Peng 3, що належить Китаю. Про це пише Helsingin Sanomat, повідомляє Дзеркало тижня.

Таку інформацію оприлюднили OSINT-аналітики базуючись на даних служби Marinetraffic, яка відстежує судноплавство.

Зазначається, що несправність у кабелі між Швецією і Литвою була виявлена в неділю, 17 листопада. За даними Marinetraffic, Судно Yi Peng 3 рухалося вздовж кабелю незадовго до 10:00 години.

Це ж китайське судно пройшло поблизу підводного кабелю C-Lion1 між Німеччиною і Фінляндією о 4:04 ранку в понеділок, 18 листопада. Пошкодження кабелю було виявлено приблизно в той самий час.

Як повідомили ЗМІ, у вівторок вранці два данські військові кораблі, схоже, слідували за Yi Peng 3 в Балтійському морі. Близько полудня у вівторок судно Yi Peng 3 прямувало на північ між двома великими данськими островами Фін і Шелланд.

За даними служби Marinetraffic, судно Yi Peng 3 вийшло з Середземного моря близько місяця тому і попливло через Балтійське море до Росії. Судно зупинилося в російському порту Усть-Луга на Фінській затоці. Звідти воно 11 листопада, вирушило у зворотний шлях на південний захід.

Видання зауважує, що прохід китайського судна поблизу кабелів не обов'язково означає, що відповідальне за пошкодження кабелів. Однак цей випадок має схожі риси з минулорічним пошкодженням газопроводу і телекомунікаційного кабелю між Фінляндією та Естонією.

Про вантажне судно Yi Peng 3 відомо, що воно має довжину 217 метрів. Згідно з китайським судновим реєстром, воно належить китайській компанії Ningbo Yipeng Shipping.

Раніше повідомлялося, що після обривів кабелів Фінляндія та Німеччина зробили спільну заяву, у якій вони "глибоко стурбовані" інцидентом та заявили, що розслідують "інцидент [який] негайно викликає підозри в умисному пошкодженні". Вони також підкреслили, що європейській безпеці загрожує війна Росії проти України та "гібридна війна зловмисників", не називаючи при цьому конкретних імен.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус припустив, що пошкодження двох підводних волоконно-оптичних кабелів у Балтійському морі було диверсією. За його словами, кабелі не могли перерізати випадково

Нагадаємо, США зафіксували посилення російської військової активності навколо ключових підводних кабелів і вважають, що тепер РФ може з більшою ймовірністю здійснювати потенційні диверсійні операції, спрямовані на виведення з ладу критично важливої частини світової комунікаційної інфраструктури