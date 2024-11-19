Перед повреждением кабелей в Балтийском море было зафиксировано китайское судно – СМИ

Перед повреждением двух подводных кабелей в Балтийском море недалеко от них проплывало судно Yi Peng 3, принадлежащее Китаю. Об этом пишет Helsingin Sanomat, сообщает Зеркало недели.

Такую информацию обнародовали OSINT-аналитики, основываясь на данных службы Marinetraffic, отслеживающей судоходство.

Отмечается, что неисправность кабеля между Швецией и Литвой была обнаружена в воскресенье, 17 ноября. По данным Marinetraffic, судно Yi Peng 3 двигалось вдоль кабеля незадолго до 10 часов.

Это же китайское судно прошло у подводного кабеля C-Lion1 между Германией и Финляндией в 4:04 утра в понедельник, 18 ноября. Повреждение кабеля было обнаружено примерно в то же время.

Как сообщили СМИ, во вторник утром два датских военных корабля, похоже, следовали за Yi Peng 3 в Балтийском море. Около полудня во вторник судно Yi Peng 3 направлялось на север между двумя крупными датскими островами Финн и Шелланд.

По данным службы Marinetraffic, судно Yi Peng 3 вышло из Средиземного моря около месяца назад и поплыло через Балтийское море в Россию. Судно остановилось в российском порту Усть-Луга на Финском заливе. Оттуда оно 11 ноября отправилось в обратный путь на юго-запад.

Издание отмечает, что проход китайского судна вблизи кабелей не обязательно означает, что он ответственен за повреждение кабелей. Однако этот случай имеет схожие черты с прошлогодним повреждением газопровода и телекоммуникационного кабеля между Финляндией и Эстонией.

О грузовом судне Yi Peng 3 известно, что оно имеет длину 217 метров. Согласно китайскому судовому реестру, он принадлежит китайской компании Ningbo Yipeng Shipping.

Ранее сообщалось, что после обрывов кабелей Финляндия и Германия сделали совместное заявление, в котором они "глубоко озабочены" инцидентом и заявили, что расследуют "инцидент немедленно вызывающий подозрения в умышленном повреждении". Они также подчеркнули, что европейской безопасности угрожает война России против Украины и "гибридная война злоумышленников", не называя конкретных имен.

Министр обороны Германии Борис Писториус предположил, что повреждение двух подводных волоконно-оптических кабелей в Балтийском море было диверсией. По его словам, кабели не могли перерезать случайно

Напомним, США зафиксировали усиление российской военной активности вокруг ключевых подводных кабелей и считают, что теперь РФ может с большей вероятностью совершать потенциальные диверсионные операции, направленные на выведение из строя критически важной части мировой коммуникационной инфраструктуры.