Україна атакувала військовий завод та арсенал зброї на території РФ – ЦПД

Українські сили атакували завод у Бєлгородській області РФ, який серед іншого виготовляє вантажні дрони для російської армії, також був приліт в арсенал зброї в Новгородській області РФ. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, повідомляє Українська правда.

"У Бєлгородській області був атакований завод компанії ЕФКО, який публічно робить харчову продукцію, але насправді також виготовляє вантажні дрони, котрі використовує російська армія у воєнних цілях" , – написав Коваленко.

Він також опублікував відео з пожежею на заводі.

У Росії "прилетіло" у завод, який виготовляє вантажні БПЛП – Центр протидії дезінформації. Відео з Telegram-каналу керівника ЦПД Андрія Коваленка pic.twitter.com/tUyfk1QGuZ — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 20, 2024

Також, за словами Коваленка, БПЛА атакували 13-й арсенал ГРАУ поблизу селища Котово у Новгородській області РФ, що орієнтовно за 680 км від кордону з Україною. Раніше про це повідомляли російські Telegram-канали.

"На 13-му арсеналі ГРАУ зберігаються снаряди для ствольної артилерії, міни для мінометів, ракети для РСЗВ "Град", "Смерч" та "Ураган", також ракети "Іскандер", кндрівські KN23, зенітні ракети до С-300,С-400, і боєприпаси для комплексу "Тор"" , – повідомив Коваленко.

Крім того, керівник ЦПД виклав у мережу відео з вибухом і пожежею у Воронезькій області РФ. Про атаку на Євдаківський олійно-жировий комбінат у Воронезькій області повідомлялося напередодні.