Росія втратила за добу майже 1700 військових та 49 артсистеми – Генштаб

Росія за минулу добу в ході війни проти України втратила приблизно 1690 військових, 49 артсистем, 27 бронемашин та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.11.24 орієнтовно склали: