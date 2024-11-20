Росія втратила за добу майже 1700 військових та 49 артсистеми – Генштаб
Росія за минулу добу в ході війни проти України втратила приблизно 1690 військових, 49 артсистем, 27 бронемашин та іншу техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 725 740 (+1 690) осіб,
- танків – 9 390 (+8) од,
- бойових броньованих машин – 19 119 (+27) од,
- артилерійських систем – 20 681 (+49) од,
- РСЗВ – 1 252 (+0) од,
- засобів ППО – 1 001 (+2) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 202 (+91) од,
- крилатих ракет – 2 756 (+2) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29 648 (+100) од,
- спеціальної техніки – 3 674 (+2) од.