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Росія втратила за добу майже 1700 військових та 49 артсистеми – Генштаб

Росія втратила за добу майже 1700 військових та 49 артсистеми – Генштаб
Фото: Facebook

Росія за минулу добу в ході війни проти України втратила приблизно 1690 військових, 49 артсистем, 27 бронемашин та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 725 740 (+1 690) осіб,
  • танків – 9 390 (+8) од,
  • бойових броньованих машин – 19 119 (+27) од,
  • артилерійських систем – 20 681 (+49) од,
  • РСЗВ – 1 252 (+0) од,
  • засобів ППО – 1 001 (+2) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 202 (+91) од,
  • крилатих ракет – 2 756 (+2) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29 648 (+100) од,
  • спеціальної техніки – 3 674 (+2) од.

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