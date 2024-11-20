Россия потеряла за сутки почти 1700 военных и 49 артсистем – Генштаб

Россия за минувшие сутки в ходе войны против Украины потеряла около 1690 военных, 49 артсистем, 27 бронемашин и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.11.24 ориентировочно составили: