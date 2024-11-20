Россия потеряла за сутки почти 1700 военных и 49 артсистем – Генштаб
Россия за минувшие сутки в ходе войны против Украины потеряла около 1690 военных, 49 артсистем, 27 бронемашин и другую технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 725 740 (+1 690) человек,
- танков – 9 390 (+8) ед,
- боевых бронированных машин – 19 119 (+27) ед,
- артиллерийских систем – 20 681 (+49) ед,
- РСЗО – 1 252 (+0) ед,
- средств ПВО – 1 001 (+2) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 202 (+91) ед,
- крылатых ракет – 2 756 (+2) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 29 648 (+100) ед,
- специальной техники – 3 674 (+2) ед.