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Россия потеряла за сутки почти 1700 военных и 49 артсистем – Генштаб

Россия потеряла за сутки почти 1700 военных и 49 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

Россия за минувшие сутки в ходе войны против Украины потеряла около 1690 военных, 49 артсистем, 27 бронемашин и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 725 740 (+1 690) человек,
  • танков – 9 390 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин – 19 119 (+27) ед,
  • артиллерийских систем – 20 681 (+49) ед,
  • РСЗО – 1 252 (+0) ед,
  • средств ПВО – 1 001 (+2) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 202 (+91) ед,
  • крылатых ракет – 2 756 (+2) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 29 648 (+100) ед,
  • специальной техники – 3 674 (+2) ед.

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