Посольство США попереджає про ризик великої повітряної атаки 20 листопада

Сполучені Штати закликали своїх громадян на території України проявити максимальну обережність у зв’язку з ризиком великої повітряної атаки з боку РФ 20 листопада; посольство у зв’язку з цим буде зачинене. Відповідне попередження опублікувало посольство США в Україні, повідомляє Європейська правда.

Попередження стосується всієї території України.

"Посольство США у Києві отримало конкретну інформацію про потенційну можливість серйозної повітряної атаки 20 листопада. З міркувань обережності посольство буде зачинене, співробітники отримали інструкції щодо перебування в укриттях.

Посольство США радить громадянам США будит готовими негайно спуститися в укриття у разі оголошення повітряної тривоги" , – йдеться у заяві.

Американцям в Україні порадили стежити за оголошеннями та завчасно з’ясувати, де розташовані найближчі укриття.

Нагадаємо, у вівторок неофіційно з’явилася інформація про перше застосування американських ракет ATACMS по території Росії після відповідного дозволу США.