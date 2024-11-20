Посольство США попереджає про ризик великої повітряної атаки 20 листопада
Сполучені Штати закликали своїх громадян на території України проявити максимальну обережність у зв’язку з ризиком великої повітряної атаки з боку РФ 20 листопада; посольство у зв’язку з цим буде зачинене. Відповідне попередження опублікувало посольство США в Україні, повідомляє Європейська правда.
Попередження стосується всієї території України.
"Посольство США у Києві отримало конкретну інформацію про потенційну можливість серйозної повітряної атаки 20 листопада. З міркувань обережності посольство буде зачинене, співробітники отримали інструкції щодо перебування в укриттях.
Посольство США радить громадянам США будит готовими негайно спуститися в укриття у разі оголошення повітряної тривоги", – йдеться у заяві.
Американцям в Україні порадили стежити за оголошеннями та завчасно з’ясувати, де розташовані найближчі укриття.
Нагадаємо, у вівторок неофіційно з’явилася інформація про перше застосування американських ракет ATACMS по території Росії після відповідного дозволу США.