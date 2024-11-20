Понад 20% українців не вірять у готовність НАТО прийняти Україну – опитування

Понад 20% українців вважають, що Україну ніколи не будуть готові прийняти у НАТО, це на десять процентних пунктів більше, ніж у 2022 році. Такі результати опитування опублікувала компанія Gallup, повідомляє Європейська правда.

Респондентів запитали, коли вони очікують прийняття України у НАТО – в межах наступних 10 років, через 10-20 років, понад 20 років чи "ніколи".

51% респондентів обрали варіант відповіді "протягом 10 років". В опитуванні 2023 року цей показник був найвищим і сягав майже 70%.

12% респондентів вважають, що Україна зможе вступити у НАТО у перспективі 10-20 років, ще 4% – через більш як два десятиліття.

22% вважають, що Україну ніколи не приймуть у НАТО. Це на 12 відсоткових пунктів більше, ніж у 2023 році.

Оптимізм щодо швидкого вступу у ЄС також знизився, але ці показники вищі. У можливість вступу за наступні 10 років вірять 61%, тоді як у 2022-23 роках це було 73%; 14% вважають, що на це знадобиться більше часу. 15% вважають, що Україну ніколи не приймуть у ЄС.

Опитування проводили у серпні 2024 року.

Також опитування Gallup засвідчило, що схвальна оцінка українцями дій американської адміністрації суттєво знизилася – до рівня, який був до повномасштабної війни, тоді як така оцінка щодо Німеччини майже не змінилася.