Более 20% украинцев не верят в готовность НАТО принять Украину – опрос

Более 20% украинцев считают, что Украину никогда не будут готовы принять в НАТО, это на десять процентных пунктов больше, чем в 2022 году. Такие результаты опроса опубликовала компания Gallup, сообщает Европейская правда.

Респондентов спросили, когда они ожидают принятия Украины в НАТО – в пределах следующих 10 лет, через 10-20 лет, более 20 лет или "никогда".

51% респондентов выбрали вариант ответа "в течение 10 лет". В опросе 2023 года этот показатель был самым высоким и достигал почти 70%.

12% респондентов считают, что Украина сможет вступить в НАТО в перспективе 10-20 лет, еще 4% – через более чем два десятилетия.

22% считают, что Украину никогда не примут в НАТО. Это на 12 процентных пунктов больше, чем в 2023 году.

Оптимизм относительно быстрого вступления в ЕС также снизился, но эти показатели выше. В возможность вступления за следующие 10 лет верят 61%, тогда как в 2022-23 годах это было 73%; 14% считают, что на это понадобится больше времени. 15% считают, что Украину никогда не примут в ЕС.

Опрос проводился в августе 2024 года.

Также опрос Gallup показал, что одобрительная оценка украинцами действий американской администрации существенно снизилась – до уровня, который был до полномасштабной войны, тогда как такая оценка в отношении Германии почти не изменилась.