Шольц незадоволений декларацією саміту G20: надто м'яка щодо РФ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив обурення тим, що у підсумковій декларації саміту G20 не була чітко сформульована теза про відповідальність РФ за розв’язування війни проти України. Про це німецький канцлер заявив по завершенні саміту, його цитує dpa, повідомляє Європейська правда.

За його словами, президент Росії Володимир Путін безперервно бомбив Україну протягом 1000 днів.

"1000 днів, протягом яких люди змушені страждати через сліпу манію величі, через намір просто розширити свою країну силою. Буде недостатньо, якщо ці 20 країн не зможуть знайти чітких слів про відповідальність Росії в цьому питанні. Я б хотів побачити щось інше" , – зазначив Шольц.

Варто зазначити, що сам Шольц потрапив під критику через свій дзвінок кремлівському правителю Володимиру Путіну. Зокрема, президент України Володимир Зеленський зазначив, що німецький канцлер міг мати корисливу мету, телефонуючи господарю Кремля.