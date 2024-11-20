Шольц недоволен декларацией саммита G20: слишком мягкая по отношению к РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил возмущение тем, что в итоговой декларации саммита G20 не был четко сформулирован тезис об ответственности РФ за развязывание войны против Украины. Об этом немецкий канцлер заявил по завершении саммита, его цитирует dpa, сообщает Европейская правда.

По его словам, президент России Владимир Путин непрерывно бомбил Украину в течение 1000 дней.

"1000 дней, в течение которых люди вынуждены страдать из-за слепой мании величия, из-за намерения просто расширить свою страну силой. Будет недостаточно, если эти 20 стран не смогут найти четких слов об ответственности России в этом вопросе. Я бы хотел увидеть что-то другое" , – отметил Шольц.

Стоит отметить, что сам Шольц попал под критику из-за своего звонка кремлевскому правителю Владимиру Путину. В частности, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что немецкий канцлер мог преследовать корыстную цель, звоня хозяину Кремля.