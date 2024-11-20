Окупанти застосували понад 120 безпілотників та кілька ракет: як відпрацювала ППО

У ніч на 20 листопада росіяни атакували Україну кількома ракетами та понад 120 безпілотниками Shahed та невстановленого типу. Сили ППО збили 56 безпілотників, ще 58 – локаційно втрачено. Також 6 дронів полетіли у напрямку РФ та Білорусі.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Загалом окупанти застосували:

одну зенітну керовану ракету С-300 із Бєлгородщини по Харківщині,

5 керованих авіаційних ракет Х-59/69 по Дніпропетровщині, Чернігівщині та Сумщині,

керовані авібомби,

122 ударні безпілотники типу Shahed та дрони невстановленого типу із районів Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

"Станом на 11.00 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 56 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях" , – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок активної протидії 58 ворожих БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах. Шість безпілотників вийшли з повітряного простору України: п’ять — у Росію, один — у Білорусь.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.