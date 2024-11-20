Оккупанты применили более 120 беспилотников и несколько ракет: как отработала ПВО

В ночь на 20 ноября россияне атаковали Украину несколькими ракетами и более чем 120 беспилотниками Shahed и неустановленного типа. Силы ПВО сбили 56 беспилотников, еще 58 – локационно потеряно. Также 6 дронов полетели в направлении РФ и Белоруссии.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В целом оккупанты применили:

одну зенитную управляемую ракету С-300 из Белгородщины по Харьковщине,

5 управляемых авиационных ракет Х-59/69 по Днепропетровщине, Черниговщине и Сумщине,

управляемые авибомбы,

122 ударных беспилотника типа Shahed и дроны неустановленного типа из районов Курск, Орел, Приморско-Ахтарск (РФ).

"По состоянию на 11:00 подтверждено сбитие двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 56 вражеских БпЛА в Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях" – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате активного противодействия 58 враждебных БПЛА локационно потеряно в разных регионах. Шесть беспилотников вышли из воздушного пространства Украины: пять – в Россию, один – в Беларусь.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.