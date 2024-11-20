У Кремлі заперечують готовність Путіна на замороження війни в Україні

Прессекретар правителя Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимира Путіна не влаштує заморожування війни, хоча начебто він готовий до переговорів, повідомляє Українська правда.

"Президент (так у Кремлі називають правителя РФ – ред.) також уже говорив про те, що якийсь варіант заморозки цього конфлікту (агресії РФ проти України – ред.) нам не підійде, нам важливо досягти своїх цілей, які всім добре відомі" , – цитує Пєскова "Комерсант".

Пєсков при цьому сказав, що Путін "дійсно неодноразово, а точніше, постійно заявляє про те, що він готовий до контактів і до переговорів".

Раніше президент Володимир Зеленський очікує підтримку України з боку новообраного президента США Дональда Трампа у разі перемовин Києва з Москвою щодо війни, а також "сильну Україну" назвав основою переговорів.

У квітні 2022 року Росія фактично зірвала мирні переговори з Україною, внісши до проєкту договору пункт про те, що вона матиме право вето при ухваленні відповіді міжнародної спільноти в разі повторного нападу на Україну.