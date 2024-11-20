В Кремле отрицают готовность Путина на замораживание войны в Украине

Пресс-секретарь правителя России Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина не устроит замораживание войны, хотя он вроде бы готов к переговорам, сообщает Украинская правда.

Президент (так в Кремле называют правителя РФ - ред.) также уже говорил о том, что какой-то вариант заморозки этого конфликта (агрессии РФ против Украины - ред.) нам не подойдет, нам важно достичь своих целей, которые всем хорошо известны" , – цитирует Пескова "Коммерсант".

Песков при этом сказал, что Путин "действительно неоднократно, а точнее, постоянно заявляет о том, что он готов к контактам и к переговорам".

Ранее президент Владимир Зеленский ожидает поддержку Украины со стороны новоизбранного президента США Дональда Трампа в случае переговоров Киева с Москвой по войне, а также "сильную Украину" назвал основой переговоров.

В апреле 2022 года Россия фактически сорвала мирные переговоры с Украиной, внеся в проект договора пункт о том, что она будет иметь право вето при принятии ответа международного сообщества в случае повторного нападения на Украину.