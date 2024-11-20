США заперечили, що закрили посольство у Києві через ядерну загрозу

Закриття Посольства США у Києві 20 листопада пов’язане з загрозою комбінованого російського удару з використанням дронів та ракет, про загрозу ядерного удару наразі не йдеться.﻿﻿ Про це розповіли співрозмовники у дипмісії, повідомляє Українська правда.

"Закриття посольства пов'язане з повітряною тривогою, включаючи підвищену можливу загрозу комбінованої атаки з дронів і ракет, як це траплялося останнім часом. Ми продовжуємо стежити за ситуацією, працюючи з нашими українськими партнерами" , – рощповіло джерело.

На уточнювальне питання, чи пов'язане закриття посольства із заявою Росії про зміну ядерної доктрини і зниження порогу для ядерного удару, співрозмовник ще раз підкреслив, що закриття дипустанови "пов'язане з постійною загрозою повітряних атак".

Громадянам США радять стежити за новинами в місцевих ЗМІ, наперед з’ясувати, де розташовані найближчі укриття і в разі оголошення повітряної тривоги, негайно спускатися в укриття.