КНДР відправила генерала керувати своїми військами в Росії – WSJ

Північна Корея відправила генерал-полковника Кім Йон Бока, щоб той очолив війська КНДР в Росії, цей генерал є одним з 10 найважливіших військових діячів КНДР і часто виступає помічником Кім Чен Ина. ﻿﻿Про це пише The Wall Street Journal, повідомляє Українська правда.

"Генерал-полковника Кім Йон Бока рідко бачили - або навіть згадували - на публіці. Його роль на чолі північнокорейських спецпризначенців вимагала від нього триматися в тіні, щоб приховати свою особистість. Але зараз він є дуже публічною фігурою.

Він є найвищим північнокорейським військовим посадовцем у Росії, де понад 11 000 північнокорейських солдатів були розгорнуті, щоб допомогти Москві витіснити українські війська, які захопили шматок російської території" , – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що офіційні особи Києва і Сеула підтвердили його присутність в Росії.

Формально вважається, що перед генерал-полковником Кімом стоїть завдання інтегрувати північнокорейські війська з російськими, перейняти досвід ведення бойових дій, щоб повернути його додому, і налагодити підготовку до майбутніх розгортань.

Очікується, що генерал-полковник Кім сам не братиме участі в бойових діях. Але відрядження одного з найважливіших військових чиновників Північної Кореї свідчить про зацікавленість Північної Кореї в наданні допомоги Росії до кінця наступного року.

Північна Корея почала виводити генерал-полковника Кіма з тіні після червневого візиту російського правителя Володимира Путіна до Пхеньяна, коли дві країни домовились про пакт про взаємну оборону.

Генерал-полковник Кім став помічником північнокорейського лідера Кім Чен Ина. Вони відвідували постраждалі від повені райони, спостерігали за тренуваннями спецназу і артилерійськими навчаннями.

Остання згадка в північнокорейських державних ЗМІ про генерал-полковника Кіма з'явилася 6 жовтня.

За кілька днів він, як вважалося, вирушив до Росії з першою партією північнокорейських військ.

Більшу частину своєї кар'єри генерал-полковник Кім перебував у невідомості. В урядовій базі даних елітних північнокорейців, яка охоплює понад 680 чиновників і базується на розвідданих шпигунського агентства Південної Кореї та загальнодоступній інформації, вказані лише його ім'я та посада. Досі невідомі його вік, рідне місто чи будь-які інші біографічні дані.

В березні стало відомо про його нинішню роль як третьої особи в армії КНДР. Цей генерал є одним з 10 найважливіших військових діячів Північної Кореї.

За словами українських і південнокорейських офіційних осіб, генерал-полковник Кім був серед приблизно 500 північнокорейських офіцерів, відправлених до Росії.