КНДР отправила генерала руководить своими войсками в России – WSJ

Северная Корея отправила генерал-полковника Ким Йон Бока, чтобы тот возглавил войска КНДР в России, этот генерал является одним из 10 важнейших военных деятелей КНДР и часто выступает помощником Ким Чен Ына.﻿﻿ Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает Украинская правда.

"Генерал-полковника Ким Йон Бока редко видели - или даже упоминали - на публике. Его роль во главе северокорейских спецназовцев требовала от него держаться в тени, чтобы скрыть свою личность. Но сейчас он является очень публичной фигурой.

Он является высшим северокорейским военным чиновником в России, где более 11 000 северокорейских солдат были развернуты, чтобы помочь Москве вытеснить украинские войска, которые захватили кусок российской территории" , – пишет издание.

Сообщается, что официальные лица Киева и Сеула подтвердили его присутствие в России.

Формально считается, что перед генерал-полковником Кимом стоит задача интегрировать северокорейские войска с российскими, перенять опыт ведения боевых действий, чтобы вернуть его домой, и наладить подготовку к будущим развертываниям.

Ожидается, что генерал-полковник Ким сам не будет участвовать в боевых действиях. Но командировка одного из важнейших военных чиновников Северной Кореи свидетельствует о заинтересованности Северной Кореи в оказании помощи России до конца следующего года.

Северная Корея начала выводить генерал-полковника Кима из тени после июньского визита российского правителя Владимира Путина в Пхеньян, когда две страны договорились о пакте о взаимной обороне.

Генерал-полковник Ким стал помощником северокорейского лидера Ким Чен Ына. Они посещали пострадавшие от наводнения районы, наблюдали за тренировками спецназа и артиллерийскими учениями.

Последнее упоминание в северокорейских государственных СМИ о генерал-полковнике Киме появилось 6 октября.

Через несколько дней он, как считалось, отправился в Россию с первой партией северокорейских войск.

Большую часть своей карьеры генерал-полковник Ким находился в неизвестности. В правительственной базе данных элитных северокорейцев, которая охватывает более 680 чиновников и базируется на разведданных шпионского агентства Южной Кореи и общедоступной информации, указаны только его имя и должность. До сих пор неизвестны его возраст, родной город или любые другие биографические данные.

В марте стало известно о его нынешней роли как третьего лица в армии КНДР. Этот генерал является одним из 10 важнейших военных деятелей Северной Кореи.

По словам украинских и южнокорейских официальных лиц, генерал-полковник Ким был среди примерно 500 северокорейских офицеров, отправленных в Россию.