Удар по Одесі 18 листопада: кількість загиблих зросла

Кількість жертв російського удару по Одесі зросла – у лікарні помер один з поранених. Про це заявив мер міста Геннадій Труханів, повідомляє Лівий берег.

Загалом російський удар 18 листопада забрав життя 11 людей.

"Сьогодні у міській лікарні помер чоловік. Медики відчайдушно боролися за його життя, але травми були дуже важкими" , – сказав він.

Удару по Одесі ворог завдав вдень 18 листопада. Серед загиблих було семеро поліцейських, медик і цивільні. Поранені понад 50 людей.