Удар по Одессе 18 ноября: количество погибших выросло

Число жертв российского удара по Одессе возросло – в больнице скончался один из раненых. Об этом заявил мэр города Геннадий Труханов, сообщает Левый берег.

В общей сложности российский удар 18 ноября унес жизни 11 человек.

"Сегодня в городской больнице умер мужчина. Медики отчаянно боролись за его жизнь, но травмы были очень тяжелыми" , – сказал он.

Удар по Одессе враг нанес днем 18 ноября. Среди погибших было семеро полицейских, медик и гражданские. Ранены более 50 человек.